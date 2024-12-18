В Орле троих иностранцев подозревают в махинациях с паспортами и картами

Все они имеют гражданство среднеазиатских государств.

На настоящий момент иностранцы задержаны. Известно, что им от 18 до 25 лет. Операцию провели сотрудники Управлений МВД и ФСБ по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе орловской полиции, иностранцы, используя поддельные иностранные паспорта, оформляли банковские карты. Затем карты использовались для обналичивания денег, полученных преступным путём.

У задержанных изъяли около двадцати поддельных паспортов, столько же поддельных миграционных карт и бланков уведомлений о прибытии в место пребывания. Также изъяты сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны.

Уголовное дело возбуждено по статье 372 УК РФ, которая карает за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Подозреваемые находятся под стражей. Полиция устанавливает всех участников преступной группы.

