Орловцам компенсируют последствия прорыва трубы

Коммунальное ЧП случилось в доме на Московской, 62.

В это воскресенье на чердаке здания прорвалась труба внутридомовой инженерной системы отопления. В результате горячая вода подтопила подъезд, а также повредила несколько квартир. Также прекратилась подача тепла (но её восстановили в тот же день вечером).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, установлено, что управляющая организация (ООО «Жилищное эксплуатационное управление №17») вовремя не осмотрела и не заменила изношенные элементы сетей.

Прокуратура Железнодорожного района внесла директору управляющей организации представление. Ведомство потребовало ликвидировать последствия залития и компенсировать жильцам причинённый ущерб.

«Устранение нарушений законодательства в сфере ЖКХ остаётся на контроле», – пояснили в органе надзора.

ИА «Орелград»