Орловцам компенсируют последствия прорыва трубы

18.12.2024 | 10:53 ЖКХ, Новости

Коммунальное ЧП случилось в доме на Московской, 62.

Фото: ИА «Орелград»

В это воскресенье на чердаке здания прорвалась труба внутридомовой инженерной системы отопления. В результате горячая вода подтопила подъезд, а также повредила несколько квартир. Также прекратилась подача тепла (но её восстановили в тот же день вечером).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, установлено, что управляющая организация (ООО «Жилищное эксплуатационное управление №17») вовремя не осмотрела и не заменила изношенные элементы сетей.

Прокуратура Железнодорожного района внесла директору управляющей организации представление. Ведомство потребовало ликвидировать последствия залития и компенсировать жильцам причинённый ущерб.

«Устранение нарушений законодательства в сфере ЖКХ остаётся на контроле», – пояснили в органе надзора.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования