Облсуд не смягчил приговор первому замглавы района

18.12.2024 | 11:15 Закон и порядок, Новости

Чиновника осудили за злоупотребление полномочиями и подлог.

Фото: ИА «Орелград»

Такие преступления совершил первый заместитель главы администрации Глазуновского района. Изначально дело рассматривалось в местном суде.

Выяснилось, что в минувшем году чиновник не принял мер к организации обследования дома по Полевой, 21, и оценки его состояния. Между тем он знал, что данное здание имеет признаки аварийности, рассказали в прокуратуре Орловской области.

Хотя уполномоченный орган сделал выводы о возможной аварийности дома, чиновник утвердил заключение межведомственной комиссии, согласно которому в здании надо было отремонтировать только кровлю. Меж тем заседание такой комиссии вообще не проводилось.

Таким образом оказались нарушены жилищные права 17 проживающих в доме лиц. В том числе – нескольких несовершеннолетних, а также одного инвалида.

Орловца оштрафовали на 400 тысяч рублей. Также на два с половиной года он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Интересно, что чиновник попытался опротестовать решение в вышестоящей инстанции. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

На данный момент приговор обращён к исполнению.

ИА «Орелград»


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