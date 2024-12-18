В Ливнах вслед за Орлом подорожал общественный транспорт

Такое решение приняли депутаты местного горсовета.

Тариф на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Ливны вырастет с 27 до 31 рубля. Решение приняли большинством голосов. Изменения вступят в силу с 1 января будущего года.

Напомним, ранее подобное постановление утвердил горсовет Орла. Плата тоже выросла на 4 рубля (до 29 при оплате картой и до 32 при оплате наличными). Тогда указывалось, что подорожание составляет 16% и превышает уровень инфляции.

Также на заседании горсовета Ливен рассмотрели ряд других важных вопросов. Депутаты утвердили бюджет города на будущий год в окончательной редакции.

Кроме того, они привели местное законодательство в соответствие с Единым стандартом региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, это касается бесплатного питания школьников, а также присмотра и ухода за детьми в учреждениях дошкольного образования. Об этом сообщили в администрации города.

ИА «Орелград»