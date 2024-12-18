В Орловскую область отгрузили новую партию инсулина

С завтрашнего числа пациенты смогут получать необходимые препараты.

Как сообщает портал Орловской области, сегодня в регион отгружено 500 упаковок (в том числе, Инсулин аспарт). Дополнительно, уже в последней декаде декабря, ожидается поставка ещё примерно такой же партии.

«Данные меры позволят обеспечить больных сахарным диабетом препаратами инсулина в конце декабря 2024 года – в январе 2025 года», – уточнили представители орловского правительства.

Всего в этом году область закупила инсулина на 147 миллионов рублей. В частности, в сентябре и октябре проводились дополнительные закупки (примерно на 8,4 миллиона).

«До конца декабря 2024 года обеспечение федеральных и региональных льготников инсулинами осуществляется из имеющихся остатков путём ежедневного перераспределения», – пояснили на портале. Для дальнейшего бесперебойного обеспечения проводятся закупки по плановым заявкам медицинских организаций.

На текущий период размещено около 60 таких электронных аукционов (на сумму около 713 миллионов рублей). Из них заключены контракты по 33 закупкам (на 324 миллиона).

Ранее губернатор признал существование данной проблемы на последнем прямом эфире.

ИА «Орелград»