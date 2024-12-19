На Орловщине подрядчика оштрафовали на 57 тысяч

Он не завершил работы вовремя.
Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.
Нарушение допустил подрядчик, взявшийся за ремонт пешеходного тротуара в Хотынце. Работы выполняются в рамках муниципального контракта.
Согласно данным с сайта госзакупок, в райцентре приводят в порядок тротуар улицы Пушкина между перекрёстками с улицами Ленина и Поматилова. Ремонт делает Павел Иванович Ларин за 2 миллиона 316 тысяч 441 рублей и 86 копеек.
Прокуратура установила, что подрядчик не завершил задание вовремя. Было возбуждено дело об административном нарушении.
По результатам его рассмотрения суд оштрафовал исполнителя муниципального контракта примерно на 57 тысяч рублей.
ИА «Орелград»