На Орловщине подрядчика оштрафовали на 57 тысяч

19.12.2024 | 11:16 ЖКХ, Новости

Он не завершил работы вовремя.

Хотынец. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Нарушение допустил подрядчик, взявшийся за ремонт пешеходного тротуара в Хотынце. Работы выполняются в рамках муниципального контракта.

Согласно данным с сайта госзакупок, в райцентре приводят в порядок тротуар улицы Пушкина между перекрёстками с улицами Ленина и Поматилова. Ремонт делает Павел Иванович Ларин за 2 миллиона 316 тысяч 441 рублей и 86 копеек.

Прокуратура установила, что подрядчик не завершил задание вовремя. Было возбуждено дело об административном нарушении.

По результатам его рассмотрения суд оштрафовал исполнителя муниципального контракта примерно на 57 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования