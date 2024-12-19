На Орловщине нашли недостойные детские площадки

19.12.2024 | 11:24 Закон и порядок, Новости

Они находились в ненадлежащем состоянии.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Объекты выявили на территории Глазуновского района. Это сделала местная прокуратура.

Оказалось, что «в ненадлежащем эксплуатационном состоянии» находятся детские площадки для спорта и игр, расположенные в Краснослободском, Сеньковском, Тагинском, Отрадинском и Очкинском сельских поселениях района. Никто не занимался их обслуживанием в должной мере и не следил за исправностью и качеством оборудования.

В итоге прокуратура направила в суд иски. Ведомство потребовало от администрации поселений привести оборудование площадок в нормативное состояние. Суд удовлетворил иски в полном объёме.

«Исполнение принятых судебных актов находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в орловской глубинке принудительно оборудовали детскую площадку.

ИА «Орелград»


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