ТОП влияния: Михаил Смирнов (38)

Главный судебный пристав Орловской области (и не только).

Михаил Витальевич Смирнов с октября 2024 года является врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу. Одновременно пока возглавляет и орловское подразделение.

Михаил Смирнов руководит УФССП по Орловской области с марта 2018 года.

С 19 марта 2013 года возглавлял УФССП России по Тверской области. С 2012 занимал пост заместителя руководителя тверского Управления.

С 2009 по 2012 – начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны тверского УФССП.

В 2001 году стал судебным приставом-исполнителем. В этом же году возглавил Зубцовский райотдел судебных приставов.

В 1998 году закончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

Родился 25 ноября 1974 года в городе Ржев Калининской (Тверской) области.

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