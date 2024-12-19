На Орловщине закрыли детский центр «Азимут»

19.12.2024 | 10:31 Новости, Общество

Здесь оказывали социальные услуги несовершеннолетним и занимались их реабилитацией.

Фото: vk.com/public215783013

Центр работал в Новодеревеньковском районе. О решении о его «оптимизации» стало известно ещё в июне. Теперь оно воплощено в жизнь.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте социальной защиты Орловской области. «Реорганизация… связана с низкой наполняемостью учреждения, проблемами с комплектованием штата, в том числе квалифицированными кадрами, низкой эффективностью использования средств областного бюджета», – пояснили чиновники.

Также в департаменте добавили, что бывшим сотрудникам учреждения предлагали для замещения вакансии в центрах социального обслуживания Новодеревеньковского и Верховского районов, а также в базе службы занятости населения.

Кроме того, в департаменте подтвердили, что закрытие «Азимута» произошло «в рамках проводимой оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения региона». Поэтому не исключено, что в будущем орловцев ожидают и другие подобные новости.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования