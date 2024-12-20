Дети и супруги участников СВО получат право на физкультуру

Областные парламентарии решили расширить список спортивных преференций.

Депутаты Орловского облсовета обсудили поправки в закон «О физической культуре и спорте в Орловской области». Автором инициативы стал спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Проектом закона было предложено дополнительно, к уже имеющимся категориям граждан, установить право на бесплатное получение физкультурно-оздоровительных услуг детям и супругам участников СВО. Речь идет только о тех спортивных объектах, которые находятся в государственной собственности Орловской области.

Такое право получат: дети и супруги граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; граждан, направленных для прохождения службы в войска национальной гвардии РФ на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, по мобилизации; граждан, проходящих военную службу по контракту; граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии Российской Федерации; граждан, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения ВСУ на территорию РФ и вооруженных провокаций в приграничных регионах.

Отметим, что новая преференция распространяется также на детей и супругов сотрудников федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов, которые направлялись в приграничные регионы или в зону СВО для выполнения служебных обязанностей. Кроме того, новая норма касается детей участников СВО, погибших, умерших, объявленных умершими или признанных безвестно отсутствующими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, службы в войсках, органах и учреждениях.

Льгота будет предоставлена как несовершеннолетним детям погибших участников СВО, так и детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме. Напомним, что ранее право на бесплатные физкультурно-оздоровительные услуги на объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области, было предоставлено инвалидам, детям, проживающим в малоимущих семьях, членам многодетных семей и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

ИА «Орелград»