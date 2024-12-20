У мэрии Орла установили электрозаправку

Скоро здесь можно будет «подкармливать» электротранспорт.

Заправка находится на площади Ленина, между зданиями мэрии, театра имени Тургенева и гостиницей «Салют». Пока что она огорожена и не используется.

Напомним, накануне стало известно, что такая же конструкция появилась на автовокзале Орла.

Всего в Орловской области планировалось оборудовать 21 заправку и 15 стоянок для электротранспорта.

Работа ведётся в рамках проекта «Развитие зарядной инфраструктуры в Орловской области». На это планируется потратить 41 миллион 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»