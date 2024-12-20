Облсовет поддержал инициативу прокурора об участниках СВО

Расширен перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях рассмотрели и приняли проект внесения изменений в статью 2.1 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». Он был внесен на обсуждение депутатского корпуса прокурором региона Алексеем Тимошиным, который также присутствовал на сессии. Законопроект был разработан в связи с расширением перечня граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи.

Закон был дополнен новым пунктом. Согласно ему, право на бесплатную помощь юристов получили сотрудники федеральных органов исполнительной власти, служащие работники федеральных государственных органов, в частности правоохранительных органов Российской Федерации, а также иные лица, которые направлялись или привлекались указанными органами для выполнения ими служебных обязанностей и иных аналогичных функций в зоне СВО.

Льгота распространяется на лиц, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также на граждан, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в ходе вооруженной провокации на Государственной границе и приграничных территориях регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Льгота положена и членам семей указанных граждан.

«В целях формирования единого правового пространства и реализации полномочий в сфере правотворчества прокуратурой области будет продолжено взаимодействие с Орловским областным Советом народных депутатов», – сообщила пресс-служба прокуратуры региона, комментируя принятие данного законопроекта. Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский отметил, что поддержка участников СВО — первоочередная задача для государственной власти.

«Региональные меры поддержки наших защитников постоянно расширяются. Важно отметить, что предпринимаются важные решения для того, чтобы заботу чувствовали не только наши воины, но и члены их семей», — цитирует его пресс-служба регионального парламента.

ИА «Орелград»