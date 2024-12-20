В Орловской области появился собственный креативный закон

Закон направлен на поддержку творческого бизнеса.

Депутаты Орловского облсовета приняли в окончательной редакции закон «Об отдельных правоотношениях в сфере креативных (творческих) индустрий в Орловской области». В пресс-службе регионального парламента пояснили, что аналогичный федеральный закон минувшим летом разработала Госдума. Он формирует полностью новый, ранее не закрепленный на законодательном уровне сектор креативной экономики. «В новом законе установлены принципы государственной политики для развития креативной экономики и отечественных креативных индустрий, сформирован единый перечень видов, а также закреплены механизмы поддержки креативного предпринимательства в нашей стране», – уточнили в пресс-службе облсовета.

Теперь и у Орловской области появился собственный «креативный» закон. Правда, в действие он вступит только с 5 февраля 2025 года. Под креативными индустриями понимается особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. К ним отнесены различные отрасли и сектора экономики, в том числе арт-индустрия, фотография, реклама, ювелирное дело, исполнительское искусство, полиграфия, издательская деятельность, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии, разработка программного обеспечения и видеоигр, производство музыкальных инструментов и так далее.

Словом, в креативных индустриях работают те люди, которые «создают продукты на стыке творчества, науки и технологий». Этот сектор экономики развивается уже не первый год, но впервые он выделен в законодательстве в отдельный субъект бизнеса. Еще в 2020 году Агентство стратегических инициатив оценило влияние креативных индустрий на экономику России, и тогда было подсчитано, что общий вклад таких индустрий в валовой продукт государства составил 4,98 процента, а в стоимостном выражении превысил 5,3 триллиона рублей.

Новый региональный закон регулирует отдельные отношения в сфере креативных индустрий, а также устанавливает полномочия органов государственной власти Орловской области в данной сфере. Так, к полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов отнесено не только принятие законов Орловской области в сфере креативных индустрий, но и ведение контроля за их соблюдением и исполнением. Полномочия правительства Орловской области еще шире.

Ему предстоит утвердить порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий, установить критерии отнесения физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных индустрий и критерии определения приоритетных креативных индустрий в Орловской области, определить профильный департамент, который будет работать с представителями креативных индустрий, поскольку последним будет оказываться государственная поддержка за счет областного бюджета.

ИА «Орелград»