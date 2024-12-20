Продолжается оперативное проведение многоэтажки у Горпарка Орла

На направление предложений снова отвели одну пятницу.

Сегодня, 20 декабря, управление градостроительства Орловской области сообщает о принятом решении подготовить изменения в Правила землепользования и застройки города Орла до 23 декабря 2024 года.

Для зоны исторической застройки будут установлены:

Максимальный процент застройки для жилых объектов высотой до 13 этажей.

Предельное количество этажей для высотной застройки — 15 этажей, для многоквартирного дома на участке с кадастровым номером 57:25:0010514:284.

Заинтересованные лица могут направить свои предложения по изменениям в письменной форме до 20 декабря 2024 года по адресу: 302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. Материалы должны содержать подпись, расшифровку подписи, точный адрес и контактный телефон. Не соответствующие требованиям предложения не будут приняты.

Ранее, в пятницу 6 декабря чиновники уведомили о внесении изменений в ПЗЗ в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны исторической застройки условно разрешенным видом «высотная застройка». Аналогично предложения заинтересованных лиц принимались до 6 декабря.

Напомним, дом планируется возвести между улицами Максима Горького, Коммуны и Ермолова. Ранее там располагались ветхие строения и частные дома. В 2023 году в варианте «дворцовой постройки», как назвал ее краевед Виктор Ливцов, было восемь этажей. К концу 2024 планы застройщика откорректированы.

ИА “Орелград”