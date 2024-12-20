Всероссийский конкурс в честь полярника Русанова объявили в Орле

Акция посвящена жизни и деятельности выдающегося исследователя Арктики.

В Орле объявили о старте Всероссийского конкурса, посвященного жизни и деятельности выдающегося исследователя Арктики Владимира Русанова. Организаторами выступают областной департамент культуры, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева и его художественно-графический факультет, а также Орловский краеведческий музей. К участию приглашаются художники, преподаватели и студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений, преподаватели и учащиеся художественных школ.

Цель конкурса, прежде всего, заключается в популяризация жизни и деятельности выдающегося исследователя Арктики, уроженца Орла Владимира Русанова. Другие задачи: поддержание инициатив в области изобразительного искусства у профессиональных и художников и творческой студенческой молодежи, выявление и поддержка начинающих талантливых художников, творческое взаимодействие художников различных регионов России.

Как пояснили в Орловском краеведческом музее, в конкурсе могут участвовать как профессиональные художники, имеющие высшее образование в области изобразительного искусства, так и обучающиеся изобразительному искусству, включая школьников и учащихся детских художественных школ и школ искусств. Возможно очное и заочное участие, но последнее предусмотрено только для иногородних и иностранных участников.

На конкурс примут законченные и самостоятельно выполненные творческие работы в номинациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Дизайн», «ДПИ». Конкурс проводится в несколько этапов. На первом этапе предусмотрена подача заявок, она продлится до 1 октября 2025 года. На втором этапе члены оргкомитета проведут отбор работ для участия в выставке-конкурсе. Авторы будут извещены о принятом решении до 20 октября 2025 года. На 3 ноября 2025 года намечен третий этап – в этот день очные участники должны доставить свои работы в Орловский государственный университет.

На четвертом этапе пройдет монтаж экспозиции, причем оргкомитет оставляет за собой право отклонить некоторые работы, прошедшие предварительный отбор, без рецензирования и разъяснения причин. Но даже автор отклоненной работы получит диплом об участии. 14 ноября 2025 года состоится открытие выставки-конкурса, после чего будут подведены итоги. Проработает выставка до 15 января 2026 года, а затем последует рассылка дипломов иногородним участникам.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»