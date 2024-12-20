В Орловской области появился смертельный километр

На трассе «Крым» в одном и том же месте погибли несколько пешеходов.

Первое ДТП произошло 16-го декабря, второе — накануне.

Обе аварии случились на трассе «Крым» на 348-м километре. Правда, в одном случае Управление ГИБДД указывает «348 км + 800 м», а в другом просто «348 км».

ДТП произошли на пешеходных переходах. Накануне в 17 часов погибла 71-летняя женщина, переходившая трассу по пешеходному переходу. Её сбила «Газель»-фургон. Сразу после этого на пешехода налетела ещё одна, пока неустановленная машина. Второй водитель проявил несознательность и оставил место ДТП. Потерпевшая скончалась до приезда «Скорой».

16-го декабря в 17 часов 55 минут на этом же километре федеральной трассы «Киа Спектра» сбила 83-летнего мужчину. Он также пытался пересечь дорогу, используя «зебру». Орловец умер до приезда врачей.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП, однако погибших больше не было. Пятеро человек получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»