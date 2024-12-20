«Будет бунт»: в Орле обсудили второй проект КРТ на Наугорке

Накануне состоялись публичные слушания по проектам межевания и планировки.

Комплексное развитие предполагается на участке, ограниченном Наугорским шоссе, улицами Цветаева и Плещеевской, а также гаражным кооперативом. Договор о КРТ заключен с орловским застройщиком ООО «Авилон». На месте ветхих малоэтажных зданий планируют разместить два 25-этажных дома и один девятиэтажный. Параметры определены с учетом инсоляции, процентов застройки, а также ограничений, накладываемых объектами ТЭК.

Участок площадью 2,61 га имеет сложную конфигурацию, которую следует упорядочить. Как отметили во время презентации проектировщики ОАО «Гражданпроект», это не будет обособленное пространство. Жилой комплекс станет открытой благоустроенной частью города с зелеными зонами, площадками для отдыха и спорта. Также предусмотрели зарядки для электромобилей. У одного дома планируется пристроенное помещение площадью около 800 кв. м., которое могут занять офисы или спортивный центр.

Первые вопросы, естественно, касались расселения двух ветхих домов, всего 107 помещений общей площадью около 2 тыс. кв. м. Людей интересовали размеры компенсации, география переезда и сроки. Представитель застройщика Владимир Плотников (ранее начальник управления градостроительства администрации Орла) отметил, что о конкретных цифрах говорить рано. С каждым собственником условия будут обсуждаться индивидуально, а по муниципальному жилью встречи организует горадминистрация.

Дома №3 по улице Плещеевской и №9 по Наугорскому шоссе без КРТ планировали расселить в конце 2029 года. По словам одной из проживающих во втором здании, были планы по признанию «чрезвычайной ситуации».

«Машины проезжают – дом трясется. Когда сносили аварийные, все чувствовалось. Если начнут строить, сваи вбивать?»

Застройщик заверил, что сваи вбивать не собираются, а первый дом будет возводиться в отдалении от аварийного. Расселение жилых зданий запланировано на 2026-2027 годы.

На территории КРТ также выявили аномалии. Один из гаражей на 50% находится на земле многоквартирного дома. Получается, половина стоит по закону в кооперативе, вторая – нарушает. Собственник выразил искренне недоумение тем, что ему без проблем одобряли проекты подведения газа и электричества, а также выставляли налоги. Также у соседей, несмотря на то что гаражи относятся к кооперативу, выезд организован на территорию многоквартирных домов. Они потребовали обеспечить доступ к имуществу. Нашлось и аномальное вкрапление собственности: в числе самовольных хозпостроек – официальное с документами.

Также застройщика предупредили о возможных неприятностях, когда закроют выезд из гаражного кооператива на улицу Плещеевскую. Вторая дорога затапливается осадками, и пробраться могут только внедорожники, заявил мужчина.

«Если перекроете, будет бунт».

Представитель застройщика заверил, что все поверхностные воды с территории будут уводиться в новую ливневую канализацию. После реализации проекта вода не должна затапливать гаражи.

Владимир Плотников объяснил, что застройщик не «затягивает процесс», как оценил кто-то. Параллельно ведется много задач. Заявлены инвестиции порядка 3,5 млрд руб. В проекте «предельные вещи, которые, в принципе, здесь абсолютно честно и без грамма сомнения выполнены». Ориентировочно 586 квартир общей площадью 40,4 тыс. кв. м для 1246 человек.

Все пожелания и предложения, высказанные на публичных слушаниях, будут обобщены и переданы в управление градостроительства региона.

ИА “Орелград”