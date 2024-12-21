Депздрав сообщил о достаточном количестве физраствора в бытовых фасовках

В сети ГУП ОО «Орелфармация» можно приобрести ампулы по 5, 10 мл.

Фасовки по 200 и 400 мл предназначены для медицинских организаций для обеспечения пациентов в стационарных условиях, подчеркивают в департаменте здравоохранения Орловской области. Их нет в розничной сети ГУП ОО «Орёлфармация», уточняет Портал региона.

Напомним, после обращений к президенту на прямую ленту об имеющемся дефиците в Орле тоже провели рейд. Активисты ОНФ только в одной муниципальной аптеке обнаружили два флакона физраствора.

ИА “Орелград”