Пчеловоды и рыбоводы получат право на землю

В Орловской области расширят рамки предоставления земли.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, на прошедшей сессии в первом чтении был рассмотрен важный для региона законопроект. Он предполагает внесение изменений в закон Орловской области, касающийся предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Предполагается значительно расширить перечень категорий граждан, которые смогут претендовать на бесплатную землю от государства.

Земельный кодекс РФ дает регионам право самостоятельно устанавливать перечень специальностей и профессий, работа по которым на определенной территории даст гражданам возможность получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Предоставляется земля в безвозмездное пользование, но с последующим предоставлением в собственность бесплатно – для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Законопроектом предлагается определить 33 профессии согласно Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО), обладатели которых смогут претендовать на участки. Так, в список в первом чтении были включены: аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства, пекарь, оператор поточно-автоматической линии (макаронное производство), аппаратчик производства сахара, пивовар, обработчик птицы и кроликов, оператор процессов колбасного производства, повар, кондитер, овощевод защищенного грунта, рыбовод, пчеловод, младший ветеринарный фельдшер, мастер животноводства, тренер-наездник лошадей и другие.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области и не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

«По мнению депутатов, законопроект позволит не только улучшить качество жизни орловцев, но и создать условия для привлечения в регион необходимых специалистов. Работа над документом будет продолжена», – добавили в пресс-службе облсовета.

ИА “Орелград”