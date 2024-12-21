Фермер под Орлом по суду «выселил» работника

Бывший механизатор уволился и уехал, забыв «выписаться».

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел иск местного жителя о признании ответчика утратившим право пользования жилым помещением и снятии его с регистрационного учета. Истец пояснил суду, что является владельцем фермерского хозяйства. В 2007 году он принял на работу механизатора, у которого не было регистрации. Позже механизатор решил узаконить свой статус и попросил фермера о том, чтобы тот прописал его в своем доме. Глава КФХ просьбу удовлетворил.

Он поставил работника на регистрационный учет в своем доме истца, но поставил условие: работник должен снять с регистрационного учета по первому его требованию. Это соглашение действовало около 15 лет, но в 2023 году ситуация изменилась. Механизатор решил податься в поисках лучшей жизни в Орел, где он намеревался найти себе жилье и работу. Мужчина уволился из фермерского хозяйства, собрал свои вещи и уехал. А перед отъездом он пообещал фермеру, что сам снимется с регистрационного учета в его доме.

Прошел год, но бывший механизатор так и не выписался из дома фермера. Последнему пришлось обратиться в суд. Иск был удовлетворен: бывшего работника признали утратившим право пользования жилым помещением и сняли его с регистрационного учета. Суд принял во внимание тот факт, что ответчик не проживает в доме фермера с марта 2023 года, не является членом семьи собственника дома. Его личных вещей в спорном доме не имеется. Каких-либо препятствий в пользовании домом фермер бывшему работнику не чинит, но оплачивает коммунальные счета за «лишнего человека». Сам же бывший работник в расходах по оплате спорного жилого помещения и коммунальных услуг не принимает.

ИА «Орелград»