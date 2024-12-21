Штраф в 100 раз больше сворованного наложили на орловца

Мужчина поплатился за покупки по случайно найденной банковской карте.

Подробности данного процесса раскрыла пресс-служба Хотынецкого районного суда. Приговор был вынесен в конце октября 2024 года и теперь вступил в законную силу. Перед судом предстал местный житель, которого признали виновным в краже, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета. Действия мужчины следствие и суд квалифицировали по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из сообщения суда следует, что в конце мая 2024 года подсудимый нашел в салоне своего автомобиля чужую визитницу с банковскими и бонусными картами. У него имелась возможность найти владельца забытой вещи и вернуть ее ему. Но мужчина поступил иначе. Визитницу он оставил себе. Просмотрев ее содержимое, решил воспользоваться чужой банковской картой. Он использовал функцию бесконтакнтой оплаты, благодаря которой совершать мелкие покупки можно без введения пин-кода.

«Данной картой подсудимый расплатился в магазине, купив в подарок своей знакомой на день рождения цветы и кружку на сумму 950 рублей, причинив владельцу карты материальный ущерб на эту сумму, – уточнили в пресс-службе суда. – В судебном заседании мужчина вину признал, возместил ущерб владельцу карты, что для суда послужило обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность».

Изучив данные о личности подсудимого, суд посчитал возможным его исправление без изоляции от общества с назначением наказания в виде штрафа. Но вот сумма штрафа действительно поражает. В доход государства осужденный должен выплатить 100 000 рублей, то есть сумма штрафа фактически в 100 раз превысила сумму похищенных с чужой банковской карты денег. Приговор уже вступил в силу, и теперь оспорить его не удастся.

ИА “Орелград”