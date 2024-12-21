На Орловщине не будет зон территориального развития

21.12.2024 | 10:03 Закон и порядок, Новости

Норму об их создании решено исключить из регионального законодательства.

Фото: ИА «Орелград»

Депутаты Орловского облсовета внесли изменения в Закон Орловской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов». Из него исключена норма, дающая регионам право на создание так называемых зон территориального развития.

Когда-то она считалась перспективной. Так, в 2011 году был принят Федеральный закон «О зонах территориального развития в Российской Федерации». В соответствие с ним было приведено региональное законодательство, но дальше этого регионы не пошли. Закон по настоящему на местах так и не заработал, и в результате норма о зонах территориального развития была отменена в связи с принятием Федерального закона от 23 ноября 2024 года.

Упразднение данной нормы законодатели объяснили отсутствием на территории Российской Федерации как самих функционирующих зон территориального развития, так и заявок в адрес Минэкономразвития России от регионов по вопросу создания на своей территории таких зон. Практика показала, что регионам гораздо выгоднее использовать более привлекательные для потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития.

Кроме того, недавними поправками федерального законодательства был упразднен инвестиционный фонд Российской Федерации. Именно его средства могли являться источником предоставления мер государственной поддержки резидентам зон территориального развития. При этом другие источники финансирования мер государственной поддержки резидентов таких зон предусмотрены не были. В Орловской области последовали федеральному примеру и также отменили закон о региональном инвестиционном фонде.

ИА “Орелград”


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