Уровень газификации Орловщины доведут до 88 процентов

Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства актуализирована.

Правительство Орловской области актуализировало паспорт программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021-2030 годы. Ее задачей является не только повышение уровня газификации Орловской области, но и создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов путем строительства межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Ожидается, что реализация программы благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности региона.

Задачами программы являются расширение газораспределительной системы Орловской области, повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом, оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений. Кроме того, предполагается расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Орловской области.

Соисполнителями программы являются газотранспортные и газораспределительные, проектные, научно-исследовательские и строительные организации, а также поставщики газомоторного топлива.

Объем финансирования программы в целом утвержден в размере 4,466 миллиарда рублей за счет всех источников. Так, в 2025 году на реализацию программы планируется направить 503,259 миллиона рублей. Отметим, что бюджетное финансирование не планируется, все средства должны поступить за счет средств организаций, участвующих в программе, и их аффилированных лиц. Стоит отметить, что часть финансирования в объеме 1,36 миллиарда рублей будет обеспечена за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. Только в 2025 году данная надбавка позволит профинансировать мероприятия на 223,78 миллиона рублей.

Ожидается, что по итогам реализации региональной программы прирост потребления природного газа составит 0,1 миллиарда кубометров в год, будет построено 413,56 километра межпоселковых и 280,83 километра внутрипоселковых газопроводов. Газификация затронет 170 населенных пунктов, в том числе 3429 квартир и домовладений, а уровень газификации населения природным газом достигнет отметки 87,88 процента. По состоянию на 1 января 2024 года уровень газификации составлял 87,11 процента.

ИА «Орелград»