Облсовет поручил проверить региональное здравоохранение

Депутаты утвердили список поручений Контрольно-счетной палате.

Депутаты Орловского облсовета утвердили список поручений Контрольно-счетной палате Орловской области на 2025 год. Всего в него включено 23 поручения. Часть из них касается здравоохранения. Например, парламентарии поручили аудиторам проанализировать эффективность реализации мероприятия «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями», которое является частью государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области». Анализируемый период охватит 2022-2024 годы.

Также КСП по поручению депутатского корпуса проведет проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт поликлиники Мценской ЦРБ. Финансирование работ проводилось в рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение». Напомним, что в этом году КСП уже проверила две Центральные районные больницы.

Так, при проверке использования бюджетных средств на капитальный ремонт поликлиники Кромской ЦРБ было установлено, что в нарушение условий контракта «Орелгосзаказчик» принял и оплатил работы на сумму 16,64 миллиона рублей, акты освидетельствования которых не были подтверждены подписями уполномоченной организации, осуществляющей авторский надзор. По результатам проверки в адрес начальника казенного учреждения было внесено представление, а информация направлена в прокуратуру Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Также была проверена эффективность использования имущества, закупленного Ливенской ЦРБ в рамках национального проекта «Здравоохранение». Было установлено, что два рентгеновских стационарных аппарата и эндоскопы, закупленные в 2021 году на сумму 38,586 миллиона рублей, не эксплуатировались в 2021 и 2022 годах, а также в течение 9 месяцев 2023 года по причине проведения капитального ремонта поликлиники. В КСП указанную ситуацию назвали следствием некачественного планирования департаментом здравоохранения Орловской области мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в части установления сроков закупки оборудования и проведения капитального ремонта.

Возвращаясь к поручениям, добавим, что депутаты также поручили КСП провести проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств на лекарственное обеспечение граждан в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения. Она будет проведена выборочно и охватит 2024 год. Также аудиторам предстоит проверить использование бюджетных средств, направленных в 2023-2024 годах на реализацию региональной целевой программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Эти проверки медицины не ограничатся. Депутаты призвали проверить эффективность использования бюджетных средств на приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в Залегощенском районе. В данном случае финансирование идет по линии национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, запланирована проверка использования бюджетных средств на капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

ИА “Орелград”