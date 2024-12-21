Несостоявшегося проводника обязали вернуть деньги за обучение

Требование о взыскании расходов удовлетворил Урицкий районный суд.

Как пояснили в пресс-службе Урицкого районного суда, исковое заявление подала пассажирская компания. Она просила суд о взыскании с ответчика расходов на обучение. Из материалов дела следует, что ранее пассажирская компания заключила с ответчиком ученический договор на обучение профессии «Проводник пассажирского вагона». Договор содержал условие о том, что по окончании обучения ответчик обязан заключить трудовой договор с пассажирской компанией и проработать не менее одного года по указанной профессии.

Испытательный срок ответчику работодателем при этом не устанавливался. Однако ответчик указанное условие не выполнил. Трудовой договор с компанией он заключил, но еще до истечения установленного срока договор был расторгнут, причем по инициативе работника. В договоре был прописан пункт о том, что в случае невыполнения без уважительных причин своих обязательств, ученик обязан компенсировать и возместить работодателю понесенные расходы за его обучение.

В данном случае в добровольном порядке ученик отказался возмещать пассажирской компании ее затраты на его обучение. Поэтому спор пришлось решать в судебном порядке. Суд исследовал представленные в деле доказательства и вынес решение в пользу истца. Причем вынесено оно было в заочном режиме, поскольку ответчик в судебное заседание не явился. Суд обязал его выплатить пассажирской компании 3768,10 рубля – в такую сумму, видимо, обошлось обучение. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее пресс-служба Орловского областного суда сообщала, что в первом полугодии 2024 года в регионе был отмечен значительный, более чем в 3 раза, рост рассмотренных судами области социальных споров. Если в первой половине 223 года было рассмотрено 301 такое дело, то в первой половине 2024 года их количество возросло до 1153. При этом с удовлетворением исковых требований было рассмотрено 1144 дела, или 99,2 процента от их общего количества. Только по 9 делам в удовлетворении исков было отказано.

ИА «Орелград»