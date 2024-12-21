Орловчанка вошла в число победителей конкурса «Моя страна — моя Россия»

Ученица Гимназии №1 ОГУ представила проект по адаптации учреждений культуры для незрячих.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В финальный этап в XXI сезоне прошли 130 участников до 18 лет, призовое место от Орловской области заняла Анна Новакова. Она победила в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». Ее проект – «Умный» тактильный стикер: адаптация деятельности учреждений культуры для незрячих и слабовидящих посетителей». Уникальность идеи в использовании инновационного решения на основе NFC-меток, которое позволяет незрячим или слабовидящим пользователям получать информацию обо всём, с чем они сталкиваются, непосредственно на свой телефон.

«Незрячие и слабовидящие люди уже давно не обходятся без смартфонов, поскольку инвалидам по зрению они нужны ещё больше, чем зрячим людям, – цитирует Анну пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей». – Главный инструмент взаимодействия с девайсами – встроенные программы экранного доступа, которые чаще всего называют скринридерами. Они помогают юзерам с нарушением зрения ориентироваться в устройстве при помощи голосового сопровождения интерфейса».

Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» принимает идеи по решению социально-экономических вопросов. Принимают участие дети от 14 лет. Конкурс имеет 12 номинаций. В XXI сезоне свои инициативы представил более 55 тысяч человек из России, а также девяти иностранных государств. Финалистов определяют почти 3 тысячи специалистов из разных областей. В 2024 году в финальный этап прошли 130 детей. Все финалисты XXI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут отправиться в туристическую поездку по программе «Больше, чем путешествие».

ИА “Орелград”