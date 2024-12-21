Бюджет Орловского округа будет дефицитным

Окружные власти определились с характеристиками бюджета на 2025 год.

Бюджет Орловского муниципального округа на 2025 год будет дефицитным – это следует из проекта решения о бюджете, который местная администрация внесла на рассмотрение депутатов. Проект планируется принять на ближайшем заседании Окружного совета в окончательной редакции. Основные характеристики бюджета Орловского муниципального округа на 2025 год таковы: прогнозируемый общий объем доходов планируется в сумме 2,472 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 2,562 миллиарда рублей.

Таким образом, дефицит бюджета планируется в сумме 90,475 миллиона рублей. Резервный фонд администрации Орловского муниципального округа в 2025 году составит 15 миллионов рублей. Однако в течение года он может варьироваться по решению депутатского корпуса и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения. Впрочем, сокращать его вряд ли будут, ведь за счет резервного фонда оказывается помощь пострадавшим в результате ЧС, финансируются новые меры соцподдержки участников СВО и т.д.

Также на сессии будут утверждены основные характеристики бюджета Орловского муниципального округа на плановый период 2026 и 2027 годов. Дефицит бюджета на 2026 год будет запланирован в сумме 95,946 миллиона рублей, на 2027 год – в сумме 102,098 миллиона рублей. Источниками финансирования дефицита на все три года планируется определить «изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов». Верхний предел муниципального внутреннего долга Орловского муниципального округа по состоянию на 1 января 2026 года будет установлен в сумме 904,75 миллиона рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 959,464 миллиона рублей, на 1 января 2028 года – в сумме 1,02 миллиарда рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Орловского муниципального округа в 2025 году планируется в сумме 150 миллионов рублей. Аналогичный лимит будет установлен на 2026 и 2027 годы. Муниципальные внутренние заимствования в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов не предполагаются. Также в бюджете будет предусмотрено субсидирование в сфере коммунального хозяйства и в сфере охраны окружающей среды. Получателями субсидий станут муниципальные унитарные предприятия «Орловский теплосервис», «Орловские тепловые сети» и «Ресурс».

ИА «Орелград»