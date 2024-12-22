Дефицит бюджета Ливен будет почти предельным

Проект решения о бюджете принят в окончательной редакции.

Ливенский городской Совет народных депутатов в окончательной редакции утвердил основные характеристики бюджета города. Так, прогнозируемый общий объем доходов на 2025 год запланирован в сумме 1,667 миллиарда рублей, на 2026 год – в сумме 1,555 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 1,887 миллиарда рублей Общий объем расходов бюджета города на 2025 год запланирован в сумме 1,707 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2025 году составит 40,28 миллиона рублей, в 2026 году – 45,495 миллиона рублей, в 2027 году – 47,407 миллиона рублей.

Проект решения о бюджете предварительно был передан в Контрольно-счетную палату, которая сочла, что он может быть принят в предложенном виде. При этом аудиторы подсчитали, что в 2025 году дефицит составит 9,1 процента от общего объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. На плановый период 2026 и 2027 годов прогнозируется дефицит в размере 9,9 процента от указанных доходов.

Отметим, что статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел дефицита установлен в размере 10 процентов. В Ливнах его не превысили, но приблизились к нему вплотную. Большая часть бюджетных средств будет потрачена программным методом. Так, на 2025 год запланирована реализация 20 муниципальных программ, финансирование которых составит 1,409 миллиарда рублей, или 82,5 процента от общей суммы расходов бюджета города. В 2026 году на программы выделят 1,307 миллиарда рублей, в 2027 году – 1,616 миллиарда рублей.

Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда планируется на 2025 год в размере 147,911 миллиона рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 136,826 миллиона рублей, средств городского бюджета – 11,085 миллиона. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2026 года установлен в размере 120 миллионов рублей. Предельный объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в 2025 году установлен в сумме 50 тысяч рублей.

«Предоставление муниципальных гарантий и бюджетных кредитов в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов не планируется, – отметила в своем заключении КСП. – Объем расходов на обслуживание муниципального долга, предусмотренный проектом бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, не превышает предельные значения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса РФ».

ИА «Орелград»