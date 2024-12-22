ТОП влияния: Константин Паршин (26)  

Председатель Контрольно-счётной палаты Орловской области.

Константин Александрович Паршин назначен на должность с 6 апреля 2021 года (постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 26.03.2021 № 58/1598-ОС).

До перехода в КСП Константин Паршин руководил главным контрольным управлением губернатора Орловской области.

В 1996 году начал трудовой пусть с должности контролёра-ревизора 2 категории отдела взаимодействия с правоохранительными органами аппарата главного контролёра-ревизора по Орловской области.

В 1995 году окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК» по квалификации «экономист-организатор». Кандидат экономических наук.

Родился 4 октября 1973 года в Новодеревеньковском районе Орловской области.

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