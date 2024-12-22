ТОП влияния: Константин Паршин (26)  

22.12.2024 | 10:17 Новости, ТОП-50

Председатель Контрольно-счётной палаты Орловской области. 

Фото: Орловский областной Совет

Константин Александрович Паршин назначен на должность с 6 апреля 2021 года (постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 26.03.2021 № 58/1598-ОС).

До перехода в КСП Константин Паршин руководил главным контрольным управлением губернатора Орловской области.

В 1996 году начал трудовой пусть с должности контролёра-ревизора 2 категории отдела взаимодействия с правоохранительными органами аппарата главного контролёра-ревизора по Орловской области.

В 1995 году окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК» по квалификации «экономист-организатор». Кандидат экономических наук.

Родился 4 октября 1973 года в Новодеревеньковском районе Орловской области.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования