Орловца оставили без жизненно необходимого лекарства

Права пациента защитили суд и прокуратура.

Департамент здравоохранения Орловской области проиграл очередной суд об обеспечении льготников лекарствами. Процесс проходил в Хотынецком районном суде. С иском туда обратилась местная прокуратура, выступившая в защиту прав местного жителя, попросившего надзорное ведомство о помощи. В рамках прокурорской проверки было установлено, что лечащий врач назначил данному гражданину прием необходимого ему по жизненным показаниям лекарственного препарата. Обеспечить пациента лекарством должно было государство.

Как сообщили в пресс-службе Хотынецкого районного суда, было установлено, что в текущем году пациент не был обеспечен лекарственным препаратом в полном объеме. Суд пришел к выводу, что пациент должен обеспечиваться лекарственным препаратом в соответствии с имеющейся потребностью и удовлетворил исковые требования прокуратуры. Было принято решение обязать департамент здравоохранения Орловской области обеспечить пациента жизненно важным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены препаратов лечащим врачом. Решение еще не вступило в законную силу, чиновники имеют право продолжить борьбу против пациента в апелляционном порядке.

Тем временем в прокуратуре Орловской области прошло межведомственное совещание по вопросу ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и изделия. Его провел заместитель прокурора региона Сергей Панкратов. Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, обеспечение законности в рассматриваемой сфере находится на постоянном контроле. Так, руководителям оптовых организаций-поставщиков лекарств и сетей аптек было объявлено девять предостережений о недопустимости нарушения закона в сфере ценообразования.

«Сергей Панкратов подчеркнул социальную значимость вопроса ценового регулирования на жизненно необходимые лекарственные препараты и изделия. В связи с возможным сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в зоне повышенного внимания всех уполномоченных органов должны оставаться вопросы установления цен на соответствующие лекарства и достаточность их ассортимента», – сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

ИА «Орелград»