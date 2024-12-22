Утверждены надбавки к тарифу на транспортировку газа

Соответствующие приказы издал областной департамент.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области издал приказы об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орел». Надбавки предназначены для финансирования программы газификации Орловской области. Утверждены они на 2025 год дифференцированно по группам конечных потребителей, за исключением населения. Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа варьируются от 61,13 до 192,73 рублей за 1000 кубометров газа. Рассчитаны они были с учетом налога на прибыль.

Поясним, что источниками финансирования мероприятий государственной программы газификации Орловской области являются средства организаций, в том числе за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. Участвуют в этом компании «Газпром», «Газпром газораспределение Орел» и «Газпром газораспределение». Расходы областного бюджета на реализацию программы на ближайшие годы не планируются из-за дефицита бюджетных средств.

Действие программы рассчитано по 2030 год включительно, объемы финансирования составляют 4,466 миллиарда рублей, причем все это – средства самих организаций, включая упомянутую выше специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа. Поставку природного газа на территорию Орловской области осуществляет компания «Газпром трансгаз Москва». Эксплуатация объектов транспорта природного газа, а это магистральные газопроводы высокого давления протяженностью 1296,6 км, 43 газораспределительные и одна компрессорная станции, осуществляется Орловским линейным управлением магистральных газопроводов, филиалом указанной компании.

Общая протяженность наружных и подземных газопроводов на территории Орловской области составляет около 26,7 тысячи километров газораспределительных сетей и порядка 6 тысяч газорегуляторных пунктов, включая индивидуальные шкафные газорегуляторные пункты. По газовым сетям Орловской области ежегодно транспортируется 1,4 миллиарда кубометров газа, в том числе 0,4 миллиарда кубометров – для нужд населения. В регионе газифицированы три городских округа, 17 поселков городского типа, свыше 2,9 тысячи населенных пункта, более 6 тысяч коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, более 410 промышленных котельных и свыше 345 тысяч квартир и домовладений.

ИА «Орелград»