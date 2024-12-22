Орловцев попросили бережно относиться к автопавильонам

22.12.2024 | 13:36 ЖКХ, Новости

К жителям обратилось госпредприятие Орловской области.

Фото: ГУП ОО “Дорожная служба”

В соцсетях «Дорожной службы» подчеркивают, что в регионе большое внимание уделяют дорожной инфраструктуре, в том числе состоянию остановок, карманов для общественного транспорта и тротуаров.

Сотрудники «Дорожной службы» активно работают над уборкой и благоустройством автобусных павильонов и очисткой пешеходных дорожек от снега. Регулярный мониторинг состояния позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий, обеспечивая безопасность и комфорт пешеходов и пассажиров.

«Мы просим жителей уважать нашу работу, соблюдать чистоту на территории остановочных пунктов и бережно относиться к автопавильонам, чтобы они прослужили еще долго на благо региона», – пишут в соцсетях предприятия.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования