Орловцев попросили бережно относиться к автопавильонам

К жителям обратилось госпредприятие Орловской области.

В соцсетях «Дорожной службы» подчеркивают, что в регионе большое внимание уделяют дорожной инфраструктуре, в том числе состоянию остановок, карманов для общественного транспорта и тротуаров.

Сотрудники «Дорожной службы» активно работают над уборкой и благоустройством автобусных павильонов и очисткой пешеходных дорожек от снега. Регулярный мониторинг состояния позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий, обеспечивая безопасность и комфорт пешеходов и пассажиров.

«Мы просим жителей уважать нашу работу, соблюдать чистоту на территории остановочных пунктов и бережно относиться к автопавильонам, чтобы они прослужили еще долго на благо региона», – пишут в соцсетях предприятия.

ИА “Орелград”