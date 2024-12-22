В Орловской области вдвое увеличилось число женщин в хоккее

22.12.2024 | 14:00 Новости, Спорт

Цифрами поделился  Орелстат.

В Орловской области хоккеисты могут тренироваться круглый на четырех крытых спортивных объектах  (три в Орле, один в Мценске). Ледовые арены одновременно способны принять более 460 человек. В 2023 году среди спортсменов было 49 женщин, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Также значительно выросло количество хоккеистов со спортивными разрядами — их стало 128, больше в 4,5 раза, чем в 2022.

Искусству ледовых баталий обучают 11 штатных тренеров, восемь из которых имеют высшее специальное образование. В Орловской области также есть любители «русского хоккея». Сотня человек использует мяч вместо шайбы, сообщает Орелстат.

Напомним, летом 2024 года заключен контракт на проектирование крытого катка для Ливен. Подрядчик – ООО «Криофрост Инжиниринг». Цена ПСД – 4,9 млн рублей.

ИА “Орелград”


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