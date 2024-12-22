Орловцу на 8 лет запретили ночные прогулки

Решением суда мужчине запрещено покидать свой дом с 21 часа вечера.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области дополнил поднадзорному лицу ранее установленные административные ограничения. Как уточнили в пресс-службе суда, в роли административного истца в данном случае выступил МО МВД РФ «Новодеревеньковское». Ответчиком стал местный житель, который в 2024 году отбыл заключение и был освобожден из мест лишения свободы. Ранее по решению суда ему был установлен административный надзор на 8 лет.

Соответственно, были установлены и административные ограничения, которые бывший заключенный обязан строго соблюдать. Так, ему вменялось в обязанность дважды в месяц являться в органы внутренних дел по месту жительства для регистрации. Мужчине запретили находиться в барах, кафе и ресторанах, где реализуется алкогольная продукция. Также был запрещен выезд за пределы Орловской области без согласия органов внутренних дел и пребывание с 22 часов вечера по 6 часов утра вне своего жилого помещения.

«Поскольку осужденным были нарушены установленные судом ограничения, административный истец МО МВД РФ «Новодеревеньковское» обратился с исковым заявлением о дополнении ранее установленных административных ограничений, – сообщает пресс-служба Нводеревеньковского районного суда. – В судебном заседании осужденный не возражал против удовлетворения административного иска».

В результате установленные ранее ограничения были ужесточены. Теперь бывший заключенный обязан являться для регистрации в полицию три раза в месяц, а не дважды, как было ранее. Кроме того, уму удлинили временной запрет на ночные прогулки: покидать свой дом осужденному запрещено с 21 часа вечера до 6 часов утра. При вынесении решения суд учел образ жизни и поведение гражданина.

Характеризуется он отрицательно, более того, бывший заключенный за то короткое время, что успел провести на свободе, уже четыре раза привлекался к административной ответственности за административные правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Решение районного суда сторонами не было обжаловано и вступило в законную силу. В случае повторного нарушения ограничений в следующий раз поднадзорному может грозить суровое наказание.

ИА «Орелград»