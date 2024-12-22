Мошенники добрались до популярных нейросетей

22.12.2024 | 10:41 Новости, Общество

Орловцев предупреждают об опасности раскрытия конфиденциальных данных.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Российским пользователям сложно получить доступ к международным сервисам из-за проблем с оплатой. Аферисты создают чат-боты и сайты, обещая упрощённый доступ, но предоставляют лишь минимальные версии продуктов, которые уступают по качеству оригиналам.

Используя ChatGPT, Dall-E, Midjourney и другие иностранные LLM через сторонние сервисы, пользователи рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные. Об этом предупреждает Портал Орловской области со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД  России.

ИА “Орелград”


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