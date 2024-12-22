Плещеевская ЦРБ наймет частную охрану

22.12.2024 | 13:00 Медицина, Новости

Объявлен тендер на выставление поста охраны в 2025 году.

Фото: oreloblsovet.ru

Организатором тендера выступает департамент здравоохранения Орловской области. Победитель получит право на оказание услуг частной охраны, а именно на выставление поста охраны в Плещеевской центральной районной больнице в 2025 году. Контракт будет оплачен за счет бюджетных средств, начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,499 миллиона рублей. По условиям, охрана будет работать на двух круглосуточных стационарно-передвижных постах.

Объект охраны: здания учреждения и прилегающая территория. Основные задачи: поддержание общественного порядка; контроль перемещения материальных ценностей за территорию больницы и охрана материальных ценностей, сдаваемых под охрану; контроль за работой системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Кроме того, охранники обязаны помогать сотрудникам больницы, по просьбе администрации или дежурного врача, в наведении общественного порядка в подразделениях больницы и в сопровождении больных в особо сложных случаях. Также охрана будет следить за соблюдением пропускного режима в главном лечебном корпусе, пропускного режима для автотранспорта, согласно утвержденному распорядку, проводить периодический обход территории круглосуточно, не реже одного раза в два часа.

В функционал охраны входит открытие в 7.30 и закрытие в 20.00 дверей главного входа поликлиники после поэтажного обхода и закрытие прохода на территорию больницы со стороны поликлиники. Во время дежурства охранник обязан подчиняться распоряжениям главного врача и начальника штаба ГО, не допускать противоправных действий со стороны посетителей, оказывать содействие медицинскому персоналу по предотвращению правонарушений на объекте.

ИА «Орелград»


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