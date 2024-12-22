В Орле обсудили цифровизацию правосудия

Вопросы рассматривались на заседании совета судей Орловской области.

Участники оценили возможность направления ходатайств, заявлений и жалоб в суды в электронном виде. За 2023 и десять месяцев 2024 года поступило значительное их количество (в облсуд – 1538, в районные суды – 13685, к мировым судьям – 59971).

Также обсуждалось изготовление судебных актов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. В суды поступали соответствующие ходатайства, которые затем удовлетворялись. Так, за 2023 год и десять месяцев 2024 года к мировым судьям области поступило 5578 просьб о направлении судебного приказа в форме электронного документа, в районные суды – 30 заявлений об изготовлении актов. Также приставы получают исполнительные листы в электронном виде – всего более 15,2 тысячи.

Суды активно используют видео-конференц-связь (ВКС) для проведения заседаний. Все районные суды обеспечены необходимыми комплектами оборудования, а мировые судьи проводят заседания с использованием ВКС на базе районных судов. За 2023 и 10 месяцев 2024 года проведено множество судебных заседаний с использованием ВКС и веб-конференций.

Участники процессов получают информацию посредством СМС-сообщений и через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Суды также направляют заказную корреспонденцию в электронном виде через соответствующий сервис с использованием электронных цифровых подписей судей.

Были рассмотрены и другие вопросы повестки дня, по которым приняты соответствующие постановления, сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

ИА “Орелград”