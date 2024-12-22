В первый день года в Орле организуют пробежку по набережной

1 января орловцев пригласили на празднование дня памяти святого преподобного Илии Муромца.

О программе мероприятия рассказал ТГ-канал «Орловская митрополия». Орловцам предлагают встретить новый 2025 год радостно и активно. Пройдет молебен в честь Святого Илии Муромца. Запланирована пробежка на расстояние два километра по набережной Оки, игры и задания для настоящих богатырей. Далее согревающий вкусный чай и теплое общение.

Желающих присоединиться ждут в 10 часов в Богоявленском храме.

ИА “Орелград”