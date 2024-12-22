В Орле выявили маршрутки, не передающие сигнал ГЛОНАСС

«Призрачного» транспорта оказалось около 13%.

Результатами мониторинга поделилось КУ ОО «Организатор перевозок». На минувшей неделе сотрудники учреждения и представители администрации Орла проверили передачу данных ГЛОНАСС по 48 автобусам, следующим через автовокзал в сторону Кромского шоссе. Нарушения выявлены на маршрутах № 15, 329, 445 и 482. По данным фактам ведётся претензионная работа с подрядными организациями, сообщает в соцсетях «Организатор перевозок».

В комментариях орловцы пишут, что на некоторых автобусах водители используют глушилки. Также горожане вспоминают муниципальное ПАТП-1: якобы, если предприятие вернуть и убрать с маршрутов «шушать безнесменную», все были бы рады. Также требуют проверить не только частников, но и ТТП. За свое предприятие заступилась администрация Орла.

«Администрация города Орла принимает все возможные меры для участия в различных федеральных программах по обновлению как подвижного состава горэлектротранспорта, так и его инфраструктуры. Рассматривается возможность передачи горэлектротранспорта из других регионов. Вместе с тем предприятие предпринимает все необходимые меры для надлежащего технического состояния транспорта».

ИА “Орелград”