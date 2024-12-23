Борис Корчевников похвалил ливенские указатели

23.12.2024 | 16:42 Новости, Общество

Ему пришлась по душе идея с двойными названиями.

Фото: t.me/boriskorchevnikov

Генеральный директор и генеральный продюсер православного телеканала «Спас» опубликовал в соцсетях пост, посвящённый Ливнам.

Как рассказал Корчевников, он побывал в городе в этом году. Оказалось, что известному теледеятелю пришлась по душе идея с двойными названиями ливенских улиц — официальным и историческим.

«Мне понравилось это промежуточное решение. В нём есть и сухая констатация исторических фактов – а такая никогда не вызовет конфликт, есть в этом и грустная правда слома и надрыва нашей истории», – поделился он.

Также Корчевников отметил, что практически не нашёл в городе вывесок на английском языке. «Ливны дышат каким-то русским духом, духовным выздоровлением и тихим миром», – заключил он.

ИА «Орелград»


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