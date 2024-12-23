В Орле «Зелёная роща» взыскала с «Быка» долги за мусор

ООО с оригинальным названием задолжало оператору ТКО около 11 тысяч рублей.

Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

«УК «Зелёная роща»» подала иск к ООО «Бык». Оказалось, что компания задолжала плату за услуги по обращению с ТКО, оказанные ещё в ноябре и декабре минувшего года.

Речь шла об относительно небольших суммах. С ООО требовали 9 тысяч 674 рубля 16 копеек основного долга, а также пени (неустойку) в размере 1322 рублей 1 копейки.

Арбитраж полностью удовлетворил эти требования. Также суд постановил продолжить начисление неустойки.

ООО «Бык» зарегистрировано в Орле (на улице 8 Марта, 8). Основным видом его деятельности является ресторанный бизнес, а также доставка продуктов питания. Отметим, что такое же название носил ресторан, располагавшийся на улице Ленина в доме №24/26.

ИА «Орелград»