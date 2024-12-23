Губернатор распорядился создать культурно-просветительское общество

Одним из учредителей будет профильный департамент Орловской области.

Андрей Клычков на минувшей неделе подписал постановление о создании совместно с Фондом «Евразпроминтеграция» АНО «Развитие культурно-просветительских проектов в Орловской области». Губернатор решил назначить департамент культуры органом, представляющим регион в управлении АНО. Имущество общества формируется за счёт бюджетных ассигнований и других законных источников, указано в постановлении.

Распоряжение вступило в силу с момента официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора Орловской области по социальной политике Олега Ревякина.

Согласно данным kartoteka.ru, Фонд международного и межрегионального сотрудничества «Евразпроминтеграция» зарегистрирован в Москве в 2002 году. Председателем правления является Тищенко Виктор Геннадьевич. Информация об учредителях ограничена ФНС России.

ИА “Орелград”