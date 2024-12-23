Московский блогер посмотрел, как живет Мценск

«Провинция – страшное дело». Подходит и для Орловской области?

Дмитрия Машкова пригласил в Мценск Артур. Мужчине 30 лет. Он учился в этом городе и начал взрослую самостоятельную жизнь. Женат, воспитывает ребенка. Живет в ипотечной «однушке». Работает на заводе. Крепкий парень со здоровыми бытовыми мечтами.

Блогер также пообщался с жителями Мценска, посмотрел на особую экономическую зону. По словам местных, работы много: мужчины могут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц, для женщины потолок – 50 тысяч. Аренда квартиры обойдется в Мценске в 12 тысяч рублей. Однокомнатную квартиру можно купить за 1,5 млн рублей. «Типичный провинциальный город», в котором «ничего нет»: развивающих центров для детей, развлекательных заведений, игровых площадок, кафе и ресторанов, а также качественной медицины.

«Всего не хватает, город загибается», – сказал один из собеседников.

«Город начинает потихоньку процветать», – оценил другой, указав на сквер Фета.

Одна из собеседниц пожаловалась, что в местную больницу даже заходить неприятно. Одно здание стоит с забитыми окнами, взрослых принимают в детской поликлинике.

За 1000 рублей Машков и команда попали в общежитие.

«За 34 года жизни в подобной квартире оказался впервые. Остатки еды, тараканье, вонища, таз стоит, куда ее рвет периодически желчью», – такой зарисовке тоже нашлось место в полуторачасовом ролике.

ИА “Орелград”