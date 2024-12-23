Концерт акции «Свет Рождественской звезды» состоится 17 января

В этом году орловцы собирают средства для 10-летнего Саши Соколова.

Мероприятие, которое поставит праздничную точку в благотворительной акции, пройдёт в Орловском городском центре культуры. В этом году «Свет рождественской звезды» загорается уже в 18-й раз.

Около четырёх лет назад Саше поставили диагноз «болезнь Пертеса». Так называется патологический процесс, протекающий в суставе, при котором ухудшается кровоснабжение головки бедренной кости. Из-за этого она постепенно разрушается. В результате сустав начинает выглядеть и работать ненормально.

Ребёнку предстоит длительное восстановление. Необходимым подспорьем станет специальный тренажёр. Чтобы планы стали реальностью, требуется 200 тысяч рублей.

Помочь мальчику может каждый. Любую сумму можно перевести по реквизитам.

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ИА «Орелград»