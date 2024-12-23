Для родных орловских участников СВО провели мастер-класс по флористике

23.12.2024 | 10:54 Новости, Общество, СВО

Также матерей и жён защитников Отечества научили расписывать имбирные пряники.

Фото: vk.com/oreladm

Мероприятие прошло в банкетном зале «Центральный». Его организовали Администрация Орла и Областной учебный центр занятости.

В мастер-классе участвовали 14 орловчанок — матери и супруги участников специальной военной операции. Под руководством флориста Натальи Власовой они создали праздничные композиции из фрагментов натуральных елей и новогодних украшений.

Свои произведения женщины смогли забрать домой.

Как пояснили в мэрии, подобные мастер-классы проходят уже не в первый раз.

Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования