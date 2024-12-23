Для родных орловских участников СВО провели мастер-класс по флористике

Также матерей и жён защитников Отечества научили расписывать имбирные пряники.

Мероприятие прошло в банкетном зале «Центральный». Его организовали Администрация Орла и Областной учебный центр занятости.

В мастер-классе участвовали 14 орловчанок — матери и супруги участников специальной военной операции. Под руководством флориста Натальи Власовой они создали праздничные композиции из фрагментов натуральных елей и новогодних украшений.

Свои произведения женщины смогли забрать домой.

Как пояснили в мэрии, подобные мастер-классы проходят уже не в первый раз.

ИА «Орелград»