Орловщина передала новогодние подарки Троицкому муниципальному округу ЛНР

Местным мальчикам и девочкам отвезли 1600 сладких подарков.

Об этом сообщается в соцсетях муниципального образования.

Напомним, что Орловская область взяла шефство над округом в мае 2023-го года. С этого времени наш регион оказывает ему всестороннюю помощь. При этом конкретные зоны ответственности закреплены за конкретными городами и районами Орловщины.

Также благодаря акции «Елка желаний» у ещё 20 детей из Троицкого округа исполнятся новогодние мечты. Так, на минувшей неделе губернатор Орловской области Андрей Клычков передал в подарок для местного подростка гантели.

Первый заместитель губернатора в региональном правительстве Владимир Ивановский подарил другому мальчику из Троицкого округа смарт-часы. При этом Ивановский приехал в ЛНР и вручил подарок адресату лично.

ИА «Орелград»