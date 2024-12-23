В Орле откроется выставка художника Виктора Лупачёва

Экспозиция называется «Времена года».

Открытие состоится 27 декабря в 12 часов в Информационно-выставочном центре Орловской области (на Салтыкова-Щедрина, 33).

На выставке будет представлено 100 картин одного из самых авторитетных орловских художников. В основном, это пейзажи литературных мест нашего края: Мценского района, окрестностей реки Оки и Зуши, Спасского-Лутовиново, «Орловского полесья». К каждой картине будет приложено «сопровождение» – отрывок из произведений писателей-орловцев.

Выставка будет работать до 2 февраля будущего года.

Виктор Лупачёв родился в 1949 году в Орле. Получил высшее художественное образование. Работы художника украшают многие здания областного центра Орловщины, а также других городов России.

Персональные выставки орловца неоднократно проходили и в нашей стране, и за её пределами. Картины Лупачёва хранятся в Орловском и Ливенском краеведческих музеях, а также в частных коллекциях России и зарубежья.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»