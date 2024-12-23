Скончался экс-глава орловского облздрава Михаил Широков

23.12.2024 | 12:33 Медицина, Новости, Общество

Прощание проходит в эти минуты.

Фото: ИА «Орелград»

Траурная церемония идёт на Наугорском шоссе, 27-А, в зале №1.

О кончине экс-чиновника сообщила Медицинская палата Орловской области и её глава, бывший сенатор Владимир Круглый.

«Вся трудовая деятельность Михаила Васильевича связана с медициной Орловщины. В самые сложные для страны годы, когда происходила масштабная реформа здравоохранения, он возглавил управление здравоохранения нашего региона. Благодаря деятельности Михаила Васильевича переход на страховые принципы в медицине прошёл без социальных потрясений. Удалось сохранить структуру здравоохранения региона», – высказались орловские врачи.

Известно, что Широков ушёл из жизни 21-го декабря.

ИА «Орелград»


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