Орловские лесники попросили у Путина достойную зарплату

Работники лесного хозяйства записали видеообращение к президенту.

Видеообращение председатель Орловской областной организации профсоюза работников лесных отраслей Тамара Лисиченкова записала еще до прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Она от имени коллег обратилась к президенту с просьбой о помощи, сообщив, что работники лесного хозяйства сталкиваются с серьезными проблемами. Работники жалуются на низкие зарплаты, а организации – на уход квалифицированных специалистов и высокий средний возраст работников.

Согласно последнему мониторингу заработных плат, проводимому ЦК Рослеспрофсоюза, средняя зарплата работников лесного хозяйства составляет всего 34 180 рублей 90 копеек. А средняя зарплата по всем отраслям экономики России составляет 75 034 рубля, то есть заработок работников лесного хозяйства более чем в 2 раза уступает средней зарплате по стране.

«Мы не можем оставаться в стороне, когда наши трудовые достижения и усилия не получают должного вознаграждения! – сообщается по этому поводу на сайте Федерации профсоюзов Орловской области. – В своем Послании Федеральному Собранию 29 февраля этого года президент России Владимир Путин отметил необходимость повышения оплаты труда работников лесного хозяйства. Однако реальные изменения происходят медленно и не в том объеме, который необходим. Нагрузка на работников растет, а кадровый голод становится все более ощутимым».

Профсоюзы акцентируют внимание на том, что лесное хозяйство является «основой нашей экономики и природных богатств, и мы не можем позволить себе игнорировать эту проблему. Профессиональный союз работников лесных отраслей продолжает борьбу за справедливую зарплату и достойные условия труда для всех наших коллег».

По последним данным Орелтата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2024 года составила 54 108 рублей. По сравнению с августом 2024 года она снизилась на 1,5 процента, а по сравнению с сентябрем предыдущего года увеличилась на 15,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2024 года выросла по сравнению с сентябрем 2023 года на 6 процентов.

При обзоре уровня зарплат лесное хозяйство не выделяется в отдельный сектор экономики. Статистику по нему приводят сводную, вместе с сельским хозяйством, рыболовством и рыбоводством. По данным за сентябрь 2024 года, средняя заработная плата в этом секторе экономики в Орловской области составила 71 880 рублей. Но тут стоит учесть сезонный фактор: работники АПК в период уборки урожая традиционно получают высокие заработные платы.

ИА «Орелград»