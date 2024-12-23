В Орле в деле о махинациях с паспортами появился фигурант-подросток

Следователи считают, что несовершеннолетний иностранец помогал взрослым подельникам.

Напомним, это тоже иностранцы — трое мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно текущей версии, они, используя поддельные паспорта граждан Киргизии, оформляли в Орле банковские карты. Затем другие лица использовали эти карты для обналичивания средств, полученных преступным путём.

Как сообщает пресс-служба орловского Управления Следственного комитета России, сейчас несовершеннолетний фигурант, как и взрослые подельники, находится под стражей. В ближайшее время ему официально предъявят обвинение.

Дело заведено по статье 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельных документов). Уточняется, что его возбудили по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

«В рамках следствия будут проверены основания пребывания иностранных граждан на территории России», – добавили в СК.

ИА «Орелград»